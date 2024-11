Basket, Trento-Trieste sfida ad alta quota. Milano riparte con Venezia, Bologna a Varese

Siamo già alla settima giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Sabato e domenica ricchissimi, con tante storie diverse su otto parquet italiani.

Alle 20.30 sfida di alta classifica con la capolista Dolomiti Energia Trentino che ospita la Pallacanestro Trieste. Una sola sconfitta fra le due squadre, tra le migliori da tre punti di tutto il campionato: il roster di Galbiati tira con il 41,4% dall’arco, fanno meglio Colbey Ross e compagni con il 43%, sarà una sfida a punteggio alto. Trenta minuti prima sarà il momento di Tortona, che va in casa di Reggio Emilia per provare a inserirsi definitivamente nella lotta alle posizioni migliori di classifica.

Match di livello per aprire la domenica con Milano che accoglie Venezia. Scarpette rosse che hanno ripreso slancio dal bel successo in Eurolega contro il Real Madrid con un Nico Mannion in più, mentre Venezia ha messo un po’ da parte gli infortuni ottenendo tre vittorie in fila e tornando a metà classifica. Zona da cui vuole staccarsi la Germani Basket Brescia, che sarà ospite di una Cremona in difficoltà e far fruttare il quarto attacco della massima serie con 91 punti segnati ad allacciata di scarpe.

La Virtus Bologna, altra squadra imbattuta , sarà di scena a Varese, con i lombardi che devono ricostruire il proprio assetto dopo l’addio di Nico Mannion volato a Milano, ma quella di domenica sarà sarà anche una serata importante per le zone basse di classifica. Per Treviso e Scafati, che auspicano di allontanarsi un po’ di più dalla coda del gruppo, e per Napoli, che va dalla ‘sorpresa-non sorpresa’ Trapani per ottenere la prima vittoria stagionale e cancellare il finale della sfida con Venezia, una sconfitta arrivata con un gusto ‘hitchcockiano’, nonostante i problemi in cabina di regia tra l’infortunio di Erick Green e il desaparecido Kevin Pangos.

E infine per Pistoia, che vedrà il debutto di Zare Markovski in panchina contro una parte del suo passato, la Dinamo Sassari: curiosità per vedere cosa proporrà il campo, ma anche per capire come e se terrà a bada la personalità del vulcanico presidente Ron Rowan, che ha già bruciato Dante Calabria con un licenziamento per giusta causa che promette strascichi in sede legale. Tante storie, otto parquet: divertimento assicurato.