Basket, la Virtus Bologna torna al successo in Eurolega. Battuto il Maccabi Tel Aviv

Si è appena conclusa all’Unipol Arena la sfida valevole per l’ottava giornata di Eurolega tra la Virtus Segafredo Bologna e il Maccabi Tel Aviv. Gli emiliani arrivavano all’appuntamento con all’attivo un solo successo in sette partite, mentre gli israeliani erano poco più avanti, con tre successi e quattro sconfitte. Ecco come è andata.

Parte forte la Virtus, con la tripla di Pajola e il canestro di Shengelia che firmano subito il 5-0. Risponde, però, il Maccabi con Jokubaitis e si gioca punto a punto nella prima metà del match, con grande equilibrio alla Unipol Arena. Parziale di 6-0 firmato Clyburn e Cordinier, ma subito controparziale israeliano e l’equilibrio non si spezza. Ma nel finale del primo quarto sono ancora Clyburn e Cordinier, con anche Polonara, a piazzare tre triple e si va al primo stop con Bologna avanti 25-17.

Reagisce il Maccabi Tel Aviv a inizio secondo quarto e torna prima a -4, poi con Randolph tocca il -1 dopo poco meno di metà quarto. Fatica la Virtus ora, che mantiene solo un possesso di vantaggio fino a 90” dall’intervallo. Una giocata da tre punti di Zizic, due liberi e una tripla di rilanciano gli emiliani, poi DiBartolomeo riavvicina parzialmente gli ospiti e si va negli spogliatoi con la Virtus Bologna in vantaggio 45-39.

La ripresa inizia con Randolph protagonista e due triple del giocatore del Maccabi valgono il -2 per gli ospiti. Riprende l’elastico, con Bologna che veleggia tra il singolo e il doppio possesso di vantaggio, mentre gli israeliani lottano, ma non chiudono completamente il gap. A poco più di 3’ dalla fine del terzo quarto palla stoppata e rubata da Zizic in difesa e sul ribaltamento tripla di Shengelia, poi palla rubata di Shengelia e canestro di Clyburn e Virtus che riallunga sul +8. Ricuce in parte il gap il Maccabi nei secondi finali del quarto e si va all’ultimo stop sul 60-55.

È un vantaggio minimo quello che i ragazzi di Banchi deve gestire negli ultimi 10 minuti, ma un parziale di 6-0 riporta gli ospiti a -1 dopo 2 minuti di gioco. Una tripla di Pajola al 4’ rilancia Bologna, anche se Tel Aviv non molla e resta in scia. Prima Belinelli e poi Polonara colpiscono da oltre l’arco e tengono il Maccabi a distanza di sicurezza. A 2’20” dalla sirena proteste accese di Oded Kattash, che prima prende un tecnico, poi continua con le proteste e viene espulso per un secondo tecnico. In tutto Bologna porta a casa tre punti per il +7, ma subito dopo arriva un antisportivo evitabile di Belinelli e ospiti di nuovo a un possesso pieno di svantaggio. Ma non basta al Maccabi e la Virtus Bologna può finalmente fare festa con la tripla di Pajola che firma la vittoria per 84-77. Agli israeliani non bastano i 21 punti di Levi Randolph, mentre per Bologna ci sono i 16 punti di Tornike Shengelia e i 14 di Ante Zizic.