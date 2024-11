Basket, John Petrucelli infortunato: non si aggrega all’Italia. Domani in raduno altri tre azzurri

L’Italia del basket inizia il proprio percorso di avvicinamento alla seconda finestra di qualificazione agli Europei del 2025: saranno 14 nel complesso gli azzurri agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco, che oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Roma ha diretto il primo allenamento del raduno azzurro.

Non ci sarà, infatti, John Petrucelli, autorizzato a non aggregarsi alla Nazionale: l’infortunio occorsogli ieri lo terrà lontano dal campo per un mese circa. Si aggregheranno invece domani Giordano Bortolani, Diego Flaccadori e Federico Poser.

In questa finestra dedicata alla qualificazioni degli Europei 2025, l’Italia giocherà in trasferta venerdì 22, quando sfiderà a Reykjavik l’Islanda alle ore 20.30 italiane, per poi giocare in casa, sempre contro la selezione islandese lunedì 25.