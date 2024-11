Basket: Italia, i convocati per la doppia sfida con l’Islanda. Tra volti noti e nuovi, caos date per i giocatori di Eurolega

Sono state da poco rilasciate le convocazioni per la doppia sfida che l’Italia sosterrà contro l’Islanda per le qualificazioni agli Europei 2025. Siamo a metà percorso, dopo la doppia vittoria su Turchia e Ungheria dello scorso febbraio, e il 22 novembre sarà tempo di viaggiare alla volta di Reykjavik e poi di ritornare in direzione Reggio Emilia il 25.

Questi i nomi chiamati da Gianmarco Pozzecco:

0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna

11 Davide Moretti 1998 1.90 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

12 Diego Flaccadori 1996 1.93 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia

20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Dolomiti Energia Trentino

21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù

22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

28 Davide Casarin 2003 1.97 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia

38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani

39 Federico Poser 1999 2.03 Ala Vanoli Cremona

40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona

43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese

45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

77 John Petrucelli 1992 1.93 Guardia/Ala Pallacanestro Trapani

Questi gli atleti ufficialmente denominati a disposizione, dei quali si discorrerà tra poco per capire perché sono attualmente in questo elenco:

2 Dame Sarr 2006 1.96 Guardia Barcellona – Spagna

7 Stefano Tonut 1993 1.94 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul – Turchia

17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano

30 Guglielmo Caruso 1999 2.08 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano

33 Achille Polonara 1991 2.05 Ala Virtus Segafredo Bologna

35 Mouhamet Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Segafredo Bologna

54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Segafredo Bologna

Si può notare come, negli atleti a disposizione, figurino tutti giocatori che sono impegnati in Eurolega: tre di Milano e tre della Virtus Bologna più Dame Sarr e Nicolò Melli. Il motivo è puramente regolamentare: questi otto, infatti, non potranno disputare il match del 22 novembre perché potranno essere a disposizione delle selezioni nazionali soltanto dal giorno dopo, il 23, a causa dei vari incontri di Eurolega che devono disputarsi proprio dal 20 al 22. Ancora, dunque, un’ennesima stortura provocata dai mai sopiti dissidi FIBA-Eurolega, che da anni stanno devastando in tutti i sensi il basket europeo. Fatta questa premessa, d’obbligo sottolineare sia il fatto che Melli tornerà nella sua Reggio Emilia che la chiamata di Dame Sarr, il classe 2006 in cui il Barcellona crede e che può anche rappresentare una bella fetta di futuro per la Nazionale. Quanto a Flaccadori e Bortolani, nell’elenco dei chiamati effettivi, saranno a disposizione da martedì 19 (in virtù dell’usuale gentleman agreement Italia-Milano noto da anni). Fuori dall’elenco sia Gabriele Procida che Matteo Spagnolo, ma il motivo è facile da intuire: l’Alba Berlino è falcidiato dagli infortuni e non è difficile immaginare che sia stato lo stesso club a non volere ulteriori guai.

Gianmarco Pozzecco ha commentato così le convocazioni al sito della FIP: “Siamo molto contenti di tornare in campo. Le due partite che ci attendono sono decisive e stimolanti allo stesso tempo. La storia recente ci insegna che l’Islanda, così come molte altre Nazionali, è una formazione da non sottovalutare e capace di poterci mettere in difficoltà. Sono felice di poter vedere, soprattutto nella prima parte del raduno, giocatori che non ho mai conosciuto o che ho visto poco la scorsa estate: è una responsabilità, quella di dare spazio a chi merita, che sento molto. Nella seconda parte del raduno il roster a disposizione potrebbe variare e anche questo è un tema che dovremo affrontare. La situazione, vista la contemporaneità dei calendari internazionali, non è omogenea e per questo non potremo avere con noi tutti i giocatori che avremmo voluto. Colgo l’occasione per ringraziare quelle squadre che con entusiasmo hanno accolto le nostre richieste e per sottolineare i proficui progressi compiuti in questi anni da tutte le parti in causa. Mi auguro che i confronti possano continuare in maniera positiva in modo tale da arrivare ad una soluzione definitiva condivisa per il bene di tutto il movimento“.

In questo giro di chiamate entra per la prima volta Saliou Niang, ala di Dakar che ha la formazione italiana e che viaggia a 7 punti di media nella splendida cavalcata di Trento in testa alla Serie A, mentre ritorna il nome di Grant Basile, che sta trascinando Cantù a suon di 17 punti e 6,8 rimbalzi di media in A2 (al momento il club lombardo è terzo). Stupisce l’assenza di Nico Mannion da tutte le liste.

L’Italia giocherà venerdì 22 novembre contro l’Islanda alle ore 20:30, stesso orario del match di lunedì 25. Il raduno inizierà lunedì 18 a Roma, al Centro di Preparazione Olimpica intitolato a Giulio Onesti, poi il 20 ci sarà il volo per l’Islanda, il 23 quello per Bologna con trasferimento a Reggio Emilia.