Basket femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1. Attura fa vincere Tortona, Pan e Villa protagoniste con Venezia

Si è disputato questo weekend il sesto turno del massimo campionato femminile di basket, con quattro match in programma, mentre Campobasso-San Martino di Lupari è stata posticipata al prossimo 4 dicembre. Quattro sfide importanti per la classifica e che hanno visto diverse italiane tra le protagoniste.

Nell’anticipo di venerdì sera tra l’Alpo di Villafranca di Verona e la Dinamo Sassari si sono imposte le sarde per 67-76, e tra le ospiti spiccano i 15 punti di Sara Toffolo, così come i 6 assist di Debora Carangelo, autrice anche di 9 punti. Per le padrone di casa, invece, non bastano gli 8 punti di Sofia Frustaci, né gli 8 rimbalzi e i 4 assist di Martina Spinelli.

Vittoria esterna anche a Battipaglia, dove il Tortona si è imposto per 55-66. Successo firmato da Beatrice Attura, che ha realizzato 19 punti, mentre è in doppia cifra, con 10 punti, anche Caterina Dotto. Per Battipaglia, invece, non bastano i 10 punti di Rosa Cupido.

Dominio della Reyer Venezia nella sfida contro la Brixia Brescia, vinta per 90-56. Tra le veneziane chiudono in doppia cifra Francesca Pan, con 12 punti, e Matilde Villa, che chiude con 10; mentre spiccano anche i 9 rimbalzi di Lorela Cubaj. Per le lombarde, invece, non bastano i 12 punti di Marzia Tagliamento. Infine, nell’ultimo match di giornata cade in casa Faenza che cede 64-83 contro la Geas Sesto San Giovanni. Milanesi che si sono affidate al blocco straniero per rialzare la testa, con le italiane non protagoniste del match.