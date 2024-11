Capobianco: “Mi è piaciuto lo spirito del gruppo”

L’Italia fa tre su tre nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile – dove comunque le azzurre sono già qualificate di diritto – e a Genova Zandalasini e compagne hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca, con un grande secondo tempo. E alla fine della partita Andrea Capobianco si mostra soddisfatto da quello visto in campo dalle parte delle sue ragazze.

“Siamo molto contenti della prestazione e della vittoria. Mi è piaciuto lo spirito del gruppo, con le giocatrici più esperte che si sono messe al servizio delle più giovani per aiutarle anche nei momenti più delicati” ha dichiarato il ct azzurro.

“Abbiamo tenuto la Cechia a 9 punti in un quarto e a 6 in un altro, segno che in questi pochi giorni abbiamo lavorato bene anche grazie a uno staff che ci è stato sempre accanto. C’è ancora molto da fare e lo sapevamo ma la strada è quella giusta e in Grecia vogliamo fare un altro passo avanti” ha concluso Capobianco.

Le azzurre torneranno subito in campo il prossimo 10 novembre contro la Grecia al Tasos Kampouris Hall di Chalkida, prima di ritrovarsi a febbraio per le ultime due sfide contro la Germania e per la rivincita con la Repubblica Ceca.