Basket femminile, Andrea Capobianco: “La Grecia è cambiata molto dall’anno scorso”

La Nazionale italiana di basket femminile torna in campo domani a Chalkida (a circa 90 chilometri da Atene) per affrontare la Grecia nel quarto incontro del suo girone di qualificazione per i Campionati Europei 2025. Le Azzurre, ancora imbattute dopo aver inanellato tre vittorie consecutive, vanno a caccia del poker per consolidare la prima posizione in classifica. Ricordiamo che l’Italia, come le altre tre compagini del gruppo I, è già ammessa alla fase finale della rassegna continentale in qualità di Paese ospitante.

Cecilia Zandalisini e compagne, reduci dal convincente successo di due giorni fa a Genova con la Cechia per 68-47, dovranno alzare ulteriormente l’asticella per imporsi anche in trasferta contro una squadra abbastanza temibile e competitiva, che rispetto alla sfida d’andata di un anno fa (vinta dall’Italia per 76-67 a Vigevano) ritrova la sua stella Mariella Fasoula.

“La Grecia è cambiata molto rispetto all’anno scorso, ha talento diffuso in attacco e l’ha dimostrato cedendo solo di misura in Germania qualche giorno fa. Spanou e Fasoula sono i terminali offensivi principali ma è una squadra che sa trovare il canestro anche da fuori. A livello difensivo non hanno problemi ad alternare zona e uomo, dovremo essere bravi e reattivi a leggere le diverse situazioni della partita”, le dichiarazioni del CT azzurro Andrea Capobianco al sito federale.

Lo staff tecnico della Nazionale ha ufficializzato inoltre il roster che prenderà parte al match di domani, con il debutto assoluto di Sara Toffolo e Sara Scalia. Restano in Italia invece Silvia Pastrello, Carlotta Zanardi e Olbis Andrè, fermata da un leggero infortunio rimediato venerdì pomeriggio in allenamento.