Basket, Casalone: “Pozzecco ha avuto un forte mal di testa”. Grant Basile: “Un onore vestire questa maglia”

Italia vittoriosa in Islanda, con la terza partita delle qualificazioni agli Europei che, a Reykjavik, è andata bene per gli azzurri in virtù di un brillante 71-95 con una squadra composta per larga misura di giocatori non spesso impiegati. Per gli azzurri, lunedì, chance di chiudere il conto per l’accesso alla rassegna continentale.

Pozzecco non è rientrato nella seconda metà di gara e lo ha sostituito Edoardo Casalone, il suo storico vice, che si è così espresso tramite i canali federali: “Il CT ha avuto un forte mal di testa e non è riuscito a rientrare in campo, ma ora sta bene. Siamo molto contenti per la prestazione offerta dai ragazzi, che hanno dimostrato il giusto spirito giocando una gara solida e concentrata. Non abbiamo avuto fluidità ad inizio del terzo quarto ma poi la squadra ha rimesso le cose a posto. Ora testa a Reggio Emilia“.

Così invece il protagonista di lusso della notte, Grant Basile: “Per me e la mia famiglia è un onore vestire questa Maglia e stasera è stato emozionante. E’ stato stupendo allenarsi con questi ragazzi e lo staff tecnico ha fatto un grande lavoro. E’ stata una bellissima partita e sono felice, lo dico ancora una volta, di giocare con la scritta Italia sul petto. Abbiamo lottato e siamo riusciti ad uscire bene da un momento di difficoltà“.

Ci saranno profondi cambiamenti nella squadra azzurra in quel di Reggio Emilia, perché al PalaBigi potranno rientrare i giocatori di Eurolega, per larga misura rimasti inutilizzati a causa del continuativo problema delle contemporaneità Eurolega-FIBA.