ATP Metz 2024: Rublev batte Sonego e poi se ne va, Michelsen batte Gasquet in un thriller

Si chiude una giornata che balla tra l’esaltante e l’imbarazzante all’ATP 250 di Metz, il Moselle Open. Se da una parte il contesto sportivo regala parecchie emozioni fin quasi alla mezzanotte, è ciò che accade intorno a dare dei segnali quantomeno stranianti e a far capire che, forse, l’ATP un errore di valutazione importante in chiave Finals l’ha commesso.

Tutto discende, infatti, dall’annuncio del forfait per le ATP Finals di Novak Djokovic. Questo scombina i piani un po’ di tutti i giocatori che avevano deciso di puntare sugli ultimi 250 per racimolare i punti necessari per chiudere il discorso. Ed è così che Andrey Rublev, dopo aver battuto Lorenzo Sonego per 7-6(3) 7-5, opta per il ritiro praticamente immediato citando un infortunio che sa di fuga verso Torino. In questo modo finisce per andare direttamente in semifinale Corentin Moutet, grazie a un match nel quale passa più di un pizzico di follia contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

L’altro protagonista attivo di giornata è Richard Gasquet, che però stavolta non riesce a portare a casa la vittoria dopo tre, duri tie-break disputati con l’americano Alex Michelsen. C’è da parte sua il congedo a Metz, che arriva dopo non aver sfruttato due match point nel corso del terzo e ultimo “jeu decisif”, come è noto in francese.

In tema di primi turni rimanenti, invece, ci sarà un’interessante sfida tra Zizou Bergs e Hugo Gaston, mentre va fuori Adrian Mannarino, superato dal cinese Bu che tanto è stato acclamato nelle ultime settimane (e a ragione, visti i risultati).

RISULTATI ATP METZ 2024 OGGI

SECONDI TURNI

Rublev [1]-Sonego (ITA) 7-6(3) 7-5

Moutet (FRA)-Struff (GER) [7] 7-6(2) 5-7 6-3

Michelsen (USA) [8]-Gasquet (FRA) [WC] 6-7(4) 7-6(3) 7-6(8)

PRIMI TURNI

Bergs (BEL)-Guinard (FRA) [LL] 6-4 6-4

Gaston (FRA)-Droguet (FRA) [LL] 7-6(6) 4-6 6-3

Bu (CHN)-Mannarino (FRA) 7-6(4) 6-4

Bonzi (FRA) [Q]-Bautista Agut (ESP) 7-6(3) 6-3