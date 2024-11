ATP Metz 2024, Bonzi elimina Ruud. Avanti Bergs e Norrie

Si sono delineati tutti i match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz. Dopo Andrey Rublev, il torneo perde anche Casper Ruud, testa di serie numero due Il norvegese, però, probabilmente scarico di motivazioni, è stato sconfitto con un doppio 6-4 dal francese Benjamin Bonzi, numero 124 del mondo.

Ci sarà un derby francese dunque nei quarti di finale. Infatti Bonzi se la vedrà con il connazionale Quentin Halys, che oggi ha già vissuto una sfida tutta transalpina. Infatti Halys ha sconfitto in tre set Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-1 4-6 6-4.

Un altro quarto di finale sarà quello che metterà di fronte il belga Zizou Bergs e il britannico Cameron Norrie, che hanno sconfitto rispettivamente i francese Hugo Gaston per 6-4 7-5 e Luca Van Assche per 6-3 3-6 6-1, dopo che il giovane transalpino era entrato in tabellone come lucky loser per la rinuncia di Grigor Dimitrov.

L’ultimo a qualificarsi per i quarti di finale è stato il cinese Bu Yunchaokete, che ha battuto l’olandese Jesper De Jong per 6-4 7-6 ed ora se la vedrà con l’americano Alex Michelsen.

RISULTATI ATP METZ 2024 (6 NOVEMBRE)

Halys (Fra) b. Herbert (Fra) 6-1 4-6 6-4

Bergs (Bel) b. Gaston (Fra) 6-4 7-5

Norrie (Gbr) b. Van Assche (Fra) 6-3 3-6 6-1

Bonzi (Fra) b. Ruud (Nor) 6-4 6-4

Bu (Chn) b. De Jong (Ned)