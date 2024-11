ATP Finals, sorteggio positivo per Sinner: obiettivo primo posto nel gruppo Nastase

Siamo a due giorni dall’inizio delle ATP Finals 2024 a Torino: ieri si sono svolti i sorteggi sia del singolare che del doppio e si è quindi definito il percorso di Jannik Sinner nella fase a gironi. Il numero 1 del mondo è stato inserito nel gruppo Ilie Nastase ed esordirà domenica sera contro Alex de Minaur, poi sulla sua strada ci saranno Daniil Medvedev e Taylor Fritz.

De Minaur rappresenta un avversario gestibile per Sinner al debutto: il gioco dell’australiano non ha mai infastidito più di tanto l’azzurro. Il tennista aussie è molto solido, copre bene il campo, ma non è dotato dello stesso ritmo e della stessa potenza del numero 1 del mondo. Sinner ha vinto sette precedenti su sette contro il giocatore di Sydney: per giunta non arriva al meglio in questo finale di stagione per un infortunio all’anca che l’ha tenuto fuori nella parte centrale della stagione.

Poi ci sarà l’ennesima sfida a Medvedev: sesto incontro tra questi due giocatori quest’anno, il quindicesimo in carriera. Il bilancio recita 7-7, ma l’altoatesino ha vinto sette degli ultimi otto, con l’unica vittoria del russo arrivata a Wimbledon in condizioni particolari, con Sinner non al meglio della sua forma. Indubbiamente in questo momento il moscovita non è in grande spolvero e rappresenta una soluzione migliore rispetto al pescare Alcaraz.

Infine Fritz, l’avversario contro cui ha vinto la finale dello US Open. I precedenti recitano 2-1 in favore dell’azzurro che a Flushing Meadows ha dominato la finale senza particolari patemi. Non si tratta del sorteggio migliore dalla terza fascia: considerando le condizioni veloci, sicuramente pescare Ruud sarebbe stato meglio, ma si tratta comunque di un girone che l’italiano può passare per primo, visto il livello mostrato in questa stagione.