ATP Finals, Sinner alla prova Ruud verso la finale: primo confronto dopo tre anni

Siamo giunti alle semifinali delle ATP Finals di Torino. Jannik Sinner, in virtù della sua condizione fisica, dello status raggiunto e dei risultati nella fase a gironi, è il grande favorito per la vittoria finale. Il numero uno del mondo sembra quasi inscalfibile: serve bene, da fondocampo p solidissimo, gioca in maniera impeccabile i punti importanti e gli avversari sono quasi in disarmo di fronte a lui.

L’avversario della semifinale sarà Casper Ruud che è sicuramente la sorpresa numero uno di questa campagna torinese. Il norvegese arrivava con scarsa fiducia a questo appuntamento: sette sconfitte in otto partite dopo lo US Open. L’aria di Torino ha però rinvigorito il giocatore di Oslo che ha raggiunto così la terza semifinale in tre partecipazioni alle Finals, l’unico a riuscirci dopo Federer e Wawrinka.

I due non giocano contro dal 2021: era un altro Ruud ed era un altro Sinner, ma in condizioni indoor a vincere fu l’altoatesino con il punteggio di 7-5 6-1. L’altro precedente risale ancora a Vienna nel 2020, vinto sempre da Sinner per 7-6(2) 6-3. Appare difficilissimo che il norvegese abbia le armi per mettere in difficoltà l’azzurro, ma abbiamo visto come, non appena avverte un calo, Ruud è pronto ad approfittarne come accaduto con Alcaraz nel primo match.

L’altra semifinale sarà invece tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. Una sfida che vede favorito il tedesco che ha vinto tutti e tre gli incontri dei gironi senza perdere un set, proprio come Sinner. Fantastica specialmente la vittoria di ieri contro Alcaraz, servendo alla grande e mostrando dei miglioramenti palpabili a rete. Anche lo statunitense sta giocando bene e ha vinto l’ultimo precedente a New York, ma per battere questa versione di Zverev dovrà essere continuo in tutti i colpi, senza passaggi a vuoto. Ci aspetta una giornata di grande tennis a Torino in queste Finals che arrivano alle loro fasi salienti.