ATP Finals, le fasce per il sorteggio: chi può pescare Jannik Sinner? Rebus Djokovic e ultimi posti

Le ATP Finals andranno in scena sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, dove vedremo all’opera i migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il torneo di fine stagione prevede la disputa di un round robin, ovvero due gironi composti da quatto atleti ciascuno: i giocatori si fronteggeranno tra loro una volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali.

L’estrazione che determinerà la composizione dei due raggruppamenti avrà luogo giovedì 8 novembre e si svolgerà in questo modo: il numero 1 e il numero 2 del mondo saranno separati (uno per gruppo) e ciascuno pescherà uno tra n. 3 e n. 4, uno tra n. 5 e n. 6, uno tra n. 7 e n. 8. Quali saranno le fasce in vista dell’estrazione che definirà la prima parte dell’evento nel capoluogo piemontese?

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo, mentre il tedesco Alexander Zverev sarà il numero 2 del ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino potrebbe dunque incrociare uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. 3) e il russo Daniil Medvedev (n. 4). In terza fascia ci sarà sicuramente lo statunitense Taylor Fritz (n. 5), ma tutto il resto è avvolto da un grosso punto interrogativo.

Al momento il serbo Novak Djokovic è il numero 6 con 3.910 punti, ma il fuoriclasse balcanico potrebbe decidere di non prendere parte all’evento. Bisognerà dunque aspettare la conclusione dei due tornei ATP 250 della prossima settimana (a Belgrado e a Metz) per avere il quadro definitivo: il norvegese Casper Ruud (settimo con 3.855), l’australiano Alex de Minaur (ottavo con 3.745) e il russo Andrey Rublev (nono con 3.720) stanno lottando tra loro per accedere alle ATP Finals e per le posizioni tra la sesta e l’ottava. Il migliore di loro sarà in terza fascia con Fritz, gli altri due qualificati saranno in quarta fascia.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS

PRIMA FASCIA: Jannik Sinner (n. 1), Alexander Zverev (n. 2).

SECONDA FASCIA: Carlos Alcaraz (n. 3), Daniil Medvedev (n. 4).

TERZA FASCIA: Taylor Fritz (n. 5), Novak Djokovic/Casper Ruud/Alex de Minaur/Andrey Rublev (n. 6).

QUARTA FASCIA: Djokovic/Ruud/de Minaur/Rublev (n. 7 e n. 8)