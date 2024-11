ATP Finals, Casper Ruud: “Mi sono tenuto il miglior tennis per questa settimana, voglio andare fino in fondo”

Fantastica impresa di Casper Ruud che batte Carlos Alcaraz in questa prima giornata del gruppo John Newcombe alle ATP Finals di Torino. Una versione appannata dello spagnolo contro un Ruud che ha espresso un tennis fantastico che non si vedeva da mesi dopo una crisi che l’ha portato a questo appuntamento torinese con appena due vittorie nel post-US Open.

Queste le dichiarazioni a caldo del giocatore di Oslo nell’intervista in campo dopo questo inaspettato successo: “Non mi aspettavo nulla di che prima di questa partita, sicuramente ho provato a fare il massimo dal primo all’ultimo punto e sono riuscito a battere un giocatore incredibile come Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera, sono davvero molto contento per come ho giocato“.

Continua: “Quando vengo qua riesco a giocare sempre bene, il campo e le condizioni di gioco mi si addicono e mi trovo sempre a mio agio e il pubblico è fantastico. Nelle ultime settimane ho fatto fatica, ma forse mi sono tenuto il miglior tennis per questa settimana per provare ad andare fino in fondo proprio in questo torneo“.