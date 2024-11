ATP Finals a Milano? La nuova Arena Santa Giulia si candida dopo le Olimpiadi Invernali 2026

Una nuova casa per le ATP Finals? Ci si penserà sopra. La notizia ufficiale è che il celebre torneo di fine anno del tennis, con i primi otto giocatori della stagione al via, si terrà in Italia fino al 2030. Questa è la certezza, come comunicato dal presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, nel corso della premiazione di Jannik Sinner, vittorioso del titolo nel Masters a Torino.

Ebbene, il capoluogo piemontese ha ospitato l’evento dal 2021 al 2024 e ha un contratto già pronto per il prossimo e il rinnovo per il 2026 e il 2027. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare nel triennio 2028-2030 e l’alternativa è Milano. L’ipotesi si fa sempre più largo, pensando che la casa delle Finals possa trasferirsi in territorio meneghino, tenuto conto degli interventi strutturali che ci saranno in corrispondenza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

A questo si lega il progetto della nuova Arena Santa Giulia, che ha già inserito il grande tennis nell’elenco di quel che si vorrà ospitare, sfruttando un impianto da 16.000 posti, che sarà inaugurato in occasione dei Giochi in Italia. A parlarne è stato Klaus Peter Schulenberg, amministratore delegato di Cts Eventim, la multinazionale che si sta occupando della costruzione del nuovo palazzo dello sport.

Il colosso tedesco Cts Eventim ha investito 300 milioni di euro, cifra molto più alta rispetto ai 180 previsti inizialmente e che dovrà essere ammortizzata in un periodo che supererà quello della rassegna a Cinque Cerchi. L’arena, già ribattezzata “PalaItalia”, dovrebbe essere poi utilizzata principalmente come teatro di grandi concerti anche grazie al parterre flessibile (con le prime 12 file retrattili per allargare il palcoscenico).

Vi potrebbero, comunque essere altri eventi di carattere sportivo, andando a sfruttare proprio le caratteristiche di tale struttura.