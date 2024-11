ATP Finals 2024 oggi: calendario 15 novembre, orari partite, tv, streaming

ATP Finals 2024, si definisce il quadro delle semifinali. Dopo che, ieri, i singolari del girone intitolato a Ilie Nastase hanno definito Jannik Sinner e Taylor Fritz quali primo e secondo, c’è il resto del tabellone da definire, e con un match pomeridiano che in quasi ogni altra circostanza sarebbe stato serale.

Il discorso legato a Zverev-Alcaraz, infatti, è forse legato ai tempi di recupero di entrambi (un po’ “sacrificando”, se vogliamo, Ruud e Rublev) in vista di quello che potrebbe essere un sabato notevole, dato che per entrambi c’è lo spauracchio di affrontare un Sinner in condizione ottima. Ma da osservare c’è anche il doppio, perché pure Simone Bolelli e Andrea Vavassori andranno in campo con l’obiettivo di agguantare il penultimo atto: sfideranno i numeri 1 del mondo Arevalo/Pavic.

La sesta giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); per Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2024 OGGI

Venerdì 15 novembre

Ore 11:30 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Zverev (GER) [2]-Alcaraz (ESP) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Ruud (NOR) [6]-Rublev [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

