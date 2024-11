ATP Finals 2024, l’ipotesi che possa contare il ranking per la qualificazione in semifinale

Situazione singolare alle Nitto ATP Finals 2024. Dopo quattro giorni di partite non abbiamo ancora nessun qualificato alle semifinali di sabato: tutti sono, chi più e chi meno, ancora in gioco per un posto tra i migliori quattro dell’ultimo torneo stagionale sul cemento di Torino. Le classifiche appaiono al momento abbastanza delineate, ma la situazione è aperta a qualsiasi scenario.

Anche perché non è escluso che due o più giocatori possano arrivare con lo stesso numero di vittorie e sconfitte nel girone. Ad esempio nel gruppo Nastase si creerebbe uno scenario con tre tennisti con una sola vittoria nel caso di successo di Jannik Sinner su Daniil Medvedev ed in precedenza Alex de Minaur superasse Taylor Fritz. Oppure, al contrario, in caso di successo del russo e dell’americano, ci sarebbero tre giocatori con due vittorie.

Esistono più criteri in caso di parità tra due o più giocatori nel girone. In caso di parità tra tre giocatori si andrà a controllare prima la percentuale di set vinti, poi la percentuale di game vinti. Ma che cosa succederebbe se sia il quoziente set che il quoziente game fosse in perfetta parità fra i tre giocatori? Semplice: si va a guardare la classifica ATP.

Il ranking stagionale diventa dunque l’ultima variabile, l’ultimo appiglio in caso di arrivo a pari punti fra tre giocatori, i meglio piazzati nel ranking passerebbero avanti. Un’ipotesi davvero difficile da ottenere, ma che comunque esiste. Che andrebbe a coinvolgere anche Jannik Sinner in caso di arrivo a tre con due vittorie. Ma l’augurio è che chiuda la questione immediatamente per evitare di metterci a fare i conti con il pallottoliere…

REGOLAMENTO NITTO ATP FINALS 2024

La classifica finale di ogni gruppo sarà determinata dal primo dei seguenti criteri applicabili:

a) Maggior numero di vittorie.

b) Maggior numero di partite giocate.

c) Risultato scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità.

d) Se tre (3) giocatori sono in parità, allora:

i) Se tre (3) giocatori hanno ciascuno una (1) vittoria, un giocatore che non ha giocato tutte e tre (3) le partite viene automaticamente eliminato ed il giocatore che avanza alla competizione a eliminazione diretta è il vincitore dello scontro diretto tra i due (2) giocatori in parità con record di 1-2; o

ii) Percentuale più alta di set vinti; o

iii) Percentuale più alta di game vinti; o

iv) Miglior piazzamento nella classifica ATP Pepperstone del lunedì successivo all’ultimo torneo ATP Tour dell’anno solare.

v) Se (i), (ii), (iii) o (iv) producono un (1) giocatore superiore (primo posto), o un (1) giocatore inferiore (terzo posto), e i due (2) giocatori rimanenti sono in parità, il pari merito tra quei due (2) giocatori sarà rotto dal risultato dello scontro diretto.

Nell’applicazione di tali criteri una partita conclusa per ritiro sarà considerata come una vittoria o una sconfitta in due set. Tuttavia, i game vinti o persi con il giocatore che si ritira non saranno considerati nell’applicazione della regola d. (iii) di cui sopra. Un giocatore che si ritira durante il girone all’italiana a causa di malattia o infortunio può proseguire la manifestazione se ciò viene approvato dal medico del torneo.

Qualsiasi giocatore che si ritiri in una partita del girone all’italiana dopo il primo turno non potrà partecipare alla competizione ad eliminazione diretta.