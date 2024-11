ATP Finals 2024, Jannik Sinner si allena alla InAlpi Arena insieme a Taylor Fritz

Continua la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner alle ATP Finals 2024: domenica il numero 1 del mondo è arrivato a Torino e ieri sono cominciati gli allenamenti per arrivare pronto al torneo tra gli otto migliori dell’anno. Ieri l’altoatesino si è allenato al Circolo della Stampa Sporting insieme al suo staff, oggi invece sulla InAlpi Arena.

Allenamento che questa mattina è stato in compagnia di Taylor Fritz dalle 10.30 alle 12.00. Fritz che è stato l’avversario di Sinner in finale allo US Open e che potrebbe ritrovare in queste Finals già nella fase a gironi, se il sorteggio dovesse opporli contro.

Al termine dell’allenamento Sinner ha improvvisato una partita di calcio-tennis insieme al suo staff per stemperare la tensione. Giornata in cui si sono allenati anche Bolelli e Vavassori al Circolo della Stampa Sporting insieme ai numeri 1 del mondo Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Back in Torino pic.twitter.com/rBsCQSATMT — Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2024