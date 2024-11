Zverev convinto: “Voglio svilupparmi per entrare nel gruppo di Sinner e Alcaraz”

Alexander Zverev è stato indicato come il principale avversario di Jannik Sinner per la conquista delle ATP Finals 2024. Proprio come il giocatore italiano, anche il tedesco ha vinto entrambe le sue sfide giocate a Torino, battendo all’esordio il russo Andrey Rublev e poi nella serata di ieri anche Casper Ruud. Zverev si trova così ad un passo dalla qualificazione alle semifinali e nell’ultima giornata affronterà Carlos Alcaraz con l’obiettivo di chiudere anche in prima posizione il girone, evitando probabilmente uno scontro anticipato proprio con Sinner.

Il numero due del mondo ha commentato così la vittoria su Casper Ruud: “Sono contento della vittoria, forse anche migliore di quella ottenuta nel primo match. Non vedo l’ora di giocare con Carlos venerdì e spero di disputare altre partite poi nel fine settimana. Penso di aver giocato molto bene nei momenti importanti, come in alcune situazioni in cui ero sotto di 15-30 con il servizio. In quel momento sono riuscito a liberarmi dalla pressione e ho giocato un ottimo tennis soprattutto. Non ricordavo che Casper servisse così, credo che abbia vinto il 92% dei punti con la prima di servizio, non l’avevo mai visto con questi numeri prima d’ora”.

Dopo quattro giornate ancora nessun match è terminato al terzo set in queste ATP Finals: “Probabilmente Ruud e Alcaraz avrebbero dovuto andare al terzo set, ma Carlos non si sentiva bene. Entrambi stanno giocando un tennis fantastico. Nell’altro gruppo, Jannik è dominante al momento. Il match di oggi sarebbe potuto arrivare al terzo set, visto che Rublev è stato veramente vicinissimo. Sono stati tutti match interessanti, molto combattuti in alcune fasi. L’anno scorso ci sono state molte partite in tre set, è stato super eccitante, ma questo è il tennis, forse avremo queste partite nel fine settimana”.

Sulla sfida con Carlos Alcaraz che si giocherà nel pomeriggio dopo che Zverev ha giocato entrambe le sfide di sera: “La verità è che avrei preferito giocare di notte, per mantenere lo stesso ritmo”

Sinner e Alcaraz sono il presente ed il futuro del tennis mondiale, ma Zverev vuole avvicinarsi a loro: “Voglio sviluppare ancora di più il mio gioco per poter competere con Jannik e Carlos. Sono i due punti di riferimento al momento, quelli che stanno vincendo gli Slam, quindi la mia intenzione è di far parte di quel gruppo. So che loro continueranno a migliorare, quindi devo recuperare”.