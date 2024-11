Atletica, Pietro Arese e Ludovica Cavalli tornano in gara: ultime sfide verso gli Europei di Cross

Pietro Arese tornerà in gara domenica 24 novembre dopo aver partecipato alla Cinque Mulini: appuntamento a Busto Arsizio (in provincia di Varese) per il primatista italiano e bronzo europeo dei 1500 metri, che si cimenterà nelle Survivor Series. Sarà una tappa di avvicinamento agli Europei di Cross, in programma domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia).

Il finalista olimpico dei 1500 sarà impegnato in un test composto da tante prove veloci ravvicinate, fronteggiando Francesco Pernici, Simone Valduga e Giovanni Lazzaro. Sul fronte femminile, invece, riflettori puntati su Marta Zenoni dopo i successi nei cross corti della Cinque Mulini e del Valmusone: tra le sue rivali la ticinese Emma Lucchina. Ricordiamo che si correre su un tracciato di 1200 metri, teatro di più turni eliminatori fino alla finale.

Altri azzurri correranno al Carsolina Cross di Sgonico (in provincia di Trieste), ultimo test utile per comporre la squadra italiana in vista della rassegna continentale di corsa campestre. Sui due chilometri vedremo all’opera Ludovica Cavalli dopo il quinto posto ottenuto sulla lunga distanza ai Cinque Mulini, mentre sui 7,5 chilometri sarà caccia alla maglia azzurra per Elisa Palmero, Nicole Reina, Micol Majori, Michela Cesarò, Gaia Colli, Luca Alieri, Marco Fontana Granotto, Italo Quazzola, Ahmed Ouhda, Jacopo De Marchi, Andrea Sanguinetti.