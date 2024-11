Atletica, Nadia Battocletti torna in gara ad Alcobendas: ultimo test prima degli Europei di cross

Dopo il convincente terzo posto al debutto stagionale nella Cinque Mulini, Nadia Battocletti si appresta a tornare in gara domenica 24 novembre in occasione del Cross Internacional de Alcobendas. Per la fuoriclasse trentina si tratta dell’ultimo test agonistico in preparazione dei Campionati Europei di corsa campestre, previsti l’8 dicembre ad Antalya (in Turchia).

La vice-campionessa olimpica in carica dei 10.000 metri si mette dunque nuovamente alla prova nel cross iberico che l’ha vista salire sul podio nelle ultime due edizioni. Si gareggia sulla distanza degli 8040 metri, a due passi dall’aeroporto di Madrid, per una competizione che si preannuncia altamente spettacolare anche grazie alla presenza della forte mezzofondista tedesca Konstanze Klosterhalfen.

Battocletti, oro europeo a Roma 2024 nei 5000 e 10.000, vanta in bacheca quattro titoli europei giovanili di cross oltre allo splendido argento di un anno fa da assoluta a Bruxelles, quindi ha il potenziale per giocarsi la vittoria ad Alcobendas dopo il secondo posto del 2022 e la terza piazza del 2023 in 26:50 alle spalle delle atleti etiopi.

Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista nella corsa campestre spagnola anche con Federica Del Buono, reduce da una buona top10 alla Cinque Mulini di San Vittore Olona andata in scena domenica scorsa. Da monitorare in chiave podio e vittoria l’ampio gruppo formato delle padrone di casa iberiche, che proveranno ad impensierire le azzurre.