Atletica, Federica Del Buono vince il Cross della Valsugana: inizia il cammino verso gli Europei

Federica Del Buono ha vinto il Cross della Valsugana, andato in scena sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento). La vicentina era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative nel primo dei quattro test in vista degli Europei, che si disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La carabiniera ha dettato legge lungo i 7,5 chilometri del Parco Segantini, trionfando con il crono di 26:17 davanti all’altoatesina Andrea Schweigkofler e alla trentina Martina Rizzoli.

Sul fronte maschile, invece, l’evento intitolato alla memoria di Mauro Andreatta (compianto presidente del Gs Valsugana Trentino, società organizzatrice di questa corsa campestre) è stato vinto da Sebastiano Parolini con il tempo di 23:11, precedendo Enrico Vecchi e Daniel Turco.

Il cammino verso la rassegna continentale proseguirà nelle prossime settimane con altri tre test: Valmusone di Osimo (10 novembre), la Cinque Mulini a San Vittore Olona (17 novembre, evento gold del World Cross Country Tour dove rivedremo anche Nadia Battocletti) e Carsolina di Sgonico (24 novembre).