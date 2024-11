Arriva l’ordine di scuderia in McLaren. Il regalo di Piastri a Norris nella Sprint di Interlagos

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren si è imposto nella gara veloce, beneficiando della gentile concessione offerta dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. L’australiano è infatti scattato dalla pole position e ha ben condotto la prova sul tracciato brasiliano, ma quando mancavano un paio di giri al termine ha obbedito a un ordine di scuderia e ha lasciato passare il britannico.

Lando Norris ha ringraziato, poi Oscar Piastri è stato molto bravo a tenere testa al tentativo di attacco operato da Max Verstappen, venendo protetto nel finale dalla virtual safety car. Dal muretto è arrivato il comando di invertirsi le posizioni per permettere all’inglese di guadagnare un punto in più, importante nella comunque complicata lotta per la conquista del titolo iridato: il 24enne si trova ora a 45 punti di distacco da Verstappen, che però rischia anche di essere penalizzato di cinque o dieci secondi (perderebbe uno o due punti).

Si tratta del primo ordine di scuderia operato dalla McLaren nel corso di questa stagione, la scuderia inglese aveva sempre dichiarato di volere lasciare liberi i propri piloti di duellare ma al quartultimo appuntamento del calendario si è voluta data una mano a Norris nel tentativo complicato di rimontare nei confronti del tre volte Campione del Mondo.

Norris ha vinto tre gare in stagione (Miami, Olanda, Singapore) prima della Sprint Race odierna, mentre a Budapest chiuse in seconda posizione proprio alle spalle di Piastri: in quell’occasione non ci fu un ordine di scuderia e ballavano sette punti. Vedremo cosa succederà domani se una situazione di questo genere dovesse palesarsi nel Gran Premio.