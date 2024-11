Andy Murray sgrida Novak Djokovic sui social: “Non dovresti essere ad allenarti?”. Il simpatico siparietto

Novak Djokovic ha concluso in anticipo la stagione tennistica, non prendendo parte alle ATP Finals a causa di un problema fisico. Il fuoriclasse serbo si sta preparando per gli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il numero 7 del ranking ATP si presenterà in campo per provare a mettere le mani sul trofeo per l’undicesima volta in carriera, iniziando nel miglior modo possibile la prossima annata agonistica.

Il 37enne sarà seguito da Andy Murray, in passato suo grande rivale e ora pronto a indossare i panni dell’allenatore. Proprio in merito all’incarico assegnato al britannico, il ribattezzato Nole era stato molto chiaro Il coach perfetto per me ora è uno che abbia affrontato le stesse esperienze che affronterò io: possibilmente un vincitore di più Grand Slam, un ex n.1 del mondo. Pensavo a diverse persone e il nome di Andy Murray è saltato fuori con il mio team”.

Andy Murray si è subito fatto sentire sui social, commentando una foto postata da Novak Djokovic che lo ritrae insieme a George Russell, pilota della Mercedes in occasione del GP del Qatar: “Dovrebbe essere in campo ad allenarsi“. Il tennista serbo, che ha fatto visita anche al box della Ferrari, ha risposto: “Scusa coach, torno presto“. Un simpatico siparietto alla vigilia del match di esibizione contro Juan Martin Del Potro, che nella sua Argentina darà ufficialmente addio al tennis.