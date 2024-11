Ambesi: “Sinner sta educando il pubblico. Preferisco il clima di Torino rispetto a quello di Roma”

Buona la prima alle ATP Finals 2024 di Torino per Jannik Sinner, che si sbarazza in due set dell’australiano Alex De Minaur al debutto nel round robin facendo già un importante passo avanti in ottica qualificazione alle semifinali. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

A proposito dell’atmosfera torinese durante il match, Ambesi ha detto: “Ieri si sono affrontati due ragazzi educati, che sanno stare in campo rispettando l’avversario, le regole ed il pubblico. La partita è stata assolutamente regolare. Due che giocano più o meno allo stesso modo, ma uno tira più forte e quindi di norma vince lui quando la palla resta in campo. Cosa doveva fare il pubblico? La gente era lì, si è goduta questo spettacolo in serenità“.

“Il contesto era quello di una prima partita tra due persone estremamente corrette in campo, quindi non c’era bisogno di fomentare e aizzare la folla o cose di questo tipo. C’erano tante famiglie che hanno approfittato dell’occasione pagando profumatamente i biglietti per assistere all’evento. Io onestamente vorrei avere sempre quel clima lì quando vado a vedere gli eventi, e non quello che vedo a Roma quando c’è ogni italiano in campo“, ha aggiunto il giornalista di Eurosport.

“Incontro di primo turno, è andata come è andata. Al di là del break di De Minaur all’inizio si capisce l’evidente superiorità di Sinner, che ha in mano la partita e gli scambi. Il pallino è dalla sua parte. Vince senza grossi patemi, evidenzia una buona condizione e si capisce che sarà il favorito o uno dei due favoriti per vincere il torneo. Penso che ieri abbiamo visto un pubblico da tennis e stop. Dopodiché i colpi estemporanei magari ci saranno oggi e tanti apprezzeranno. Sono convinto che in caso di battaglia ci sarà più partecipazione, non ci sono dubbi, anche perché l’80% delle persone lì presenti ha raggiunto Torino per guardare e sostenere Sinner”, il commento di Ambesi.

“La Sinner-mania si fonda su certi presupposti, che sono quelli di ieri, perché l’atteggiamento e l’approccio allo sport di Sinner è di un certo tipo. Anche l’approccio alle disavventure e ai punti non realizzati è di un certo tipo. Forse evidentemente c’è parte del pubblico che si sta adeguando al messaggio che viene veicolato da Sinner e lo apprezza. Poi magari con ieri sera questo ci azzecca zero. Prezzi alti e quindi il pubblico del tennis cambia? Ci sta, condivido. Comunque voglio pensare che questo modo di vendere lo sport e di viverlo, legato a Jannik Sinner, stia in qualche modo educando buona parte degli italiani. Poi magari è una mia illusione, ma questo mi fa piacere”, le parole dell’ospite odierno di TennisMania.

Sul livello medio delle Finals 2024 rispetto alla scorsa edizione, tralasciando il forfait di Djokovic: “Alla fine hai De Minaur al posto di Tsitsipas e Ruud al posto di Rune. Sicuramente su questa superficie il danese poteva portare qualcosa in più, anche a livello di intrattenimento e di capacità di suscitare reazioni dal pubblico. Comunque alla fine io non vedo queste differenze colossali con gli otto dell’anno scorso. Questo passa il convento adesso e bisogna apprezzare quello che c’è. Si stava meglio una volta? Va bene, però ora siamo nel 2024 quasi 2025“.