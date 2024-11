Ambesi durissimo: “Medvedev andava cacciato dal campo ed espulso dal torneo”

Daniil Medvedev è stato sicuramente il protagonista in negativo della prima giornata delle ATP Finals. Il russo ha perso malamente in due set con Taylor Fritz nella prima sfida a Torino con il punteggio di 6-4 6-3, compromettendo probabilmente la corsa alle semifinali. A far discutere, però, è stato certamente il comportamento tenuto dal numero quattro del mondo tra la fine del primo set e il secondo, ricevendo anche un penalty point. Sulla questione è intervenuto anche Massimiliano Ambesi nel consueto appuntamento di Tennismania, il programma di tennis condotto da Dario Puppo e con la presenza proprio di Ambesi e Guido Monaco e visibile sul canale YouTube di OA Sport.

Ambesi critica duramente Medvedev: “Se perdi un set così ci sta la reazione, posso anche capirlo. Quello che fa nella parte finale del secondo set è assolutamente inaccettabile, perchè inizia a lanciare le racchette ovunque, spacca un microfono, polemizza senza senso con l’arbitro, perchè giustamente gli aveva dato un penalty point. Quello che fa nel secondo set non è accettabile in un palcoscenico di questo tipo. Bisogna assolutamente discutere di quello che è accaduto, perchè così siamo oltre ed il pubblico ha fatto bene a fischiarlo e non meritava altro. Ripeto: posso condividere e ci stava anche che sbarella, poi la reazione è stata forte ma siamo essere umani e può succedere di tutto. Quello che avviene nel secondo set ripeto è assolutamente inaccettabile e non può essere difeso da nessuno, anche da chi lo ritiene simpatico o altro, perchè non è impossibile”.

Sulle decisioni prese dall’arbitro, con Ambesi che avrebbe punito ancora più severamente Medvedev: “Credo che l’arbitro sia stato fin troppo clemente, perchè era da cacciare. Cartellino rosso per il torneo e doveva subentrare un altro, che sicuramente avrebbe mostrato rispetto per il torneo che sta disputando, per il pubblico e anche per l’avversario. Lui può ringraziare l’arbitro odierno, visto che è stato troppo clemente. Io una cosa del genere non la ricordo”.

Eppure le premesse per una bella partita c’erano tutte: “La partita sulla carta doveva avere una sceneggiatura completamente diversa. Un Fritz-Medvedev su questa superficie è una partita molto interessante, che può anche andare al terzo set. Purtroppo c’è chi si lamenterà di aver visto un tale spettacolo, di aver pagato il biglietto e aver visto uno comportarsi così, ma a priori non si poteva sapere”.