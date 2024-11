Alcaraz torna in corsa alle ATP Finals. Lo spagnolo batte Rublev e si giocherà tutto con Zverev

Carlos Alcaraz torna in corsa alle ATP Finals 2024. Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro Casper Ruud, con anche i problemi di salute avuti nei giorni prima del match e anche in quelli successivi, lo spagnolo ha superato in due set il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Alcaraz si giocherà il passaggio alle semifinali nella sfida contro Alexander Zverev, che stasera scenderà in campo contro Ruud. Proprio dalla sfida tra il tedesco ed il norvegese si conosceranno gli scenari per l’ultima appassionante giornata di questo girone.

Tornando al match odierno, Alcaraz ha sicuramente servito molto bene, collezionando dieci ace e non concedendo palle break all’avversario. Lo spagnolo ha poi vinto l’84% dei punti quando ha servito la prima, mentre con la seconda il 63% contro il 52% del russo. Alcaraz ha chiuso con 33 vincenti rispetto ai 14 di Rublev, mentre gli errori non forzati sono stati 26 per lo spagnolo e 23 per il russo.

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio senza troppi scossoni. Nel quinto gioco Rublev si trova ad affrontare due palle break, ma il russo riesce ad annullarle entrambe. Il break, però, è nell’aria ed arriva nel settimo game con Alcaraz che è aggressivo in risposta e poi chiude con un bel dritto vincente. Il numero tre del mondo gioca sul velluto e nel nono game toglie ancora la battuta all’avversario, con Rublev che sbaglia di dritto e con lo spagnolo che si prende il primo set per 6-3.

Nel secondo set il livello della partita cresce notevolmente. Alcaraz rimonta per due volte da 0-30 e sono le uniche occasioni per Rublev nei turni in risposta. Il russo, però, tiene bene i proprio game al servizio e il set scivola via al tie-break. Alcaraz annulla due set point sul 6-5 e 8-7, con Rublev che recrimina soprattutto sul secondo per il dritto sulla riga dello spagnolo. Alla fine al secondo match point Alcaraz va a chiudere per 10-8 e centra la prima vittoria nelle sue ATP Finals.