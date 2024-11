Alcaraz non é più padrone del suo destino: perché potrebbe uscire a Torino anche con 2 vittorie

Sconfitta pesante e sanguinosa per Carlos Alcaraz all’esordio alle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo è stato battuto decisamente a sorpresa da Casper Ruud in due set, facendosi rimontare da 5-2 avanti nel secondo parziale. Un esordio steccato che potrebbe costare caro nel prosieguo di questo Masters di fine anno: non è assicurata la qualificazione neppure con due vittorie.

Ricordiamo infatti che, nel caso dovessero arrivare tre giocatori a tre vittorie a pari merito nel girone, non si andrebbero a vedere gli scontri diretti, ma il criterio dirimente diventerebbero i set vinti. Lo spagnolo potrebbe arrivare a pari merito all’ultima partita del gruppo con altri due giocatori del suo raggruppamento anche vincendo gli incontri contro Alexander Zverev e Andrey Rublev.

Una pesante sconfitta anche perché arriva in due set: di conseguenza non sono più ammessi passi falsi nei prossimi due match. Basti pensare che l’anno scorso Djokovic aveva vinto in tre set il primo match contro Rune, ha perso il secondo incontro contro Sinner in tre set e poi ha chiuso vincendo con Hurkacz sempre in tre parziali: è riuscito a passare come secondo grazie al successo di Sinner contro Rune, altrimenti sarebbe stato eliminato.

Alcaraz si ritrova quindi già spalle al muro e le ATP Finals potrebbero perdere già uno dei protagonisti più attesi nei gironi. Bisognerà sicuramente vedere una versione diversa nei prossimi incontri: sulla carta Zverev e Rublev rappresentano scogli ancora più difficili da valicare rispetto a Ruud.