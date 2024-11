A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Malesia 2024 inserito nel Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 3 novembre. Nato già nel 1991 e ospitato dalla spartana pista di Shah Alam, ha trovato una nuova e ben più accogliente “casa” a Sepang, dove tra il 1997 e il 1999 è stato costruito un autodromo meraviglioso.

L’appuntamento malese è, a tutti gli effetti, diventato un classico del calendario. Dal 1991 a oggi è mancato all’appello solo nel 2020 e 2021 a causa della pandemia e delle sue conseguenze. Cionondimeno, è una delle piste più utilizzate in assoluto, essendo sovente teatro di test pre-stagionali. Dunque non ha proprio segreti per piloti e ingegneri.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Enea Bastianini, mentre la Sprint fu appannaggio di Alex Marquez. Le classi inferiori premiarono invece Fermin Aldeguer (Moto2) e Collin Veijer (Moto3). Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Malesia in TV. Come?

GP MALESIA 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Sepang. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP MALESIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 3 NOVEMBRE

Ore 11.00, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 12.20, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 14.00, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP MALESIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 6.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 8.00, GRAN PREMIO MOTOGP