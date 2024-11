A che ora la finale dell’Italia in BJK Cup? Programma, tv, avversaria

Seconda finale consecutiva per l’Italia in Billie Jean King Cup, la settima della storia dopo quelle disputate, oltre che nel 2023, anche nel 2006, 2007, 2009, 2010 e 2013 con quattro vittorie (quando però la competizione si chiamava Fed Cup).

Per Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan ora l’impegno si rinnoverà mercoledì, e ci sarà comunque il favore del pronostico anche se in declinazioni diverse a seconda di chi si affronterà tra la Gran Bretagna e la sorprendente Slovacchia. Per la squadra azzurra una vera giornata da ricordare, tra il successo di Bronzetti su Magda Linette, la lotta di Paolini con Iga Swiatek e le vicende di un doppio nel quale è davvero accaduto di tutto. Ora l’attesa per scoprire chi ci sarà dall’altra parte della rete.

La finale di Billie Jean King Cup 2024 tra Italia e una tra Gran Bretagna e Slovacchia si giocherà mercoledì alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE BILLIE JEAN KING CUP 2024

Mercoledì 20 novembre

Italia-Gran Bretagna o Slovacchia

Ore 17:00 Primo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Secondo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA FINALE BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport.