A che ora la F1 su TV8 oggi, qualifiche GP Las Vegas 2024: programma differita in chiaro

Le qualifiche al Gran Premio di Las Vegas 2024 di Formula 1 si disputeranno nella tarda serata del venerdì locale, ma nella primissima mattina del sabato europeo. Le nove ore di differenza nel fuso orario e le singolari tempistiche scelte dagli organizzatori per assecondare lo stile di vita della capitale mondiale dell’intrattenimento portano a questa stranezza.

Lo scorso anno la prima fila venne monopolizzata dalle Ferrari, con Charles Leclerc a fregiarsi della pole position davanti a Carlos Sainz. Le Rosse però retrocedettero al giorno dopo. Va però rimarcato come la SF-23 avesse caratteristiche ben diverse dalla SF-24, capace di esaltarsi nel long run.

Vedremo quale sarà l’esito delle qualifiche dei prossimi giorni e, soprattutto, se si dipaneranno senza imprevisti. Circuito urbano, significa automaticamente che la possibilità di vedere esposta la bandiera rossa sia più alta di quanto non accada altrove. Pertanto, come seguire le qualifiche del GP di Las Vegas in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche del Nevada. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – QUALIFICHE GP LAS VEGAS 2024

Ore 14.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2024

SABATO 23 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 03:30-04:30 – FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 07:00-08:00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)