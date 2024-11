Il cuore di Jasmine Paolini: “Dopo la sconfitta, dovevo dare tutto per l’Italia”

Jasmine Paolini ha vissuto nella serata di ieri un’altalena di fortissime emozioni. Prima la dolorosa e amarissima sconfitta con Iga Swiatek, poi la gioia massima e la felicità per il decisivo successo in doppio con l’amica Sara Errani. Per il secondo anno consecutivo l’Italia è in finale alla Billie Jean King Cup, un ennesimo capolavoro delle azzurre di Tathiana Garbin, che hanno superato in semifinale per 2-1 la Polonia al termine di una giornata veramente incredibile.

Dopo la bellissima vittoria di Lucia Bronzetti contro Magda Linette, è toccato a Paolini e Swiatek affrontarsi nel secondo singolare. La toscana ha tenuto testa alla numero due del mondo fino all’ultimo quindici, vincendo anche il primo set, ma facendosi poi rimontare dalla polacca, che ha chiuso per 6-4 al terzo dopo oltre due ore e mezza di battaglia. A quel punto è stato decisivo il doppio con Errani/Paolini che hanno battuto Swiatek/Kawa per 7-5 7-5, con una clamorosa rimonta da 1-5 nel secondo set.

Una serata incredibile quella vissuta da Jasmine, che a fine partita ha detto di essersi sentita molto triste dopo la sconfitta con Swiatek, dimostrando però ancora una volta grande carattere: “Mi sono detta comunque che bisognava dare tutto per l’Italia. Ho cercato di continuare a pensare positivo, sapevo di avere il sostegno di tutto il mio team qui. La Polonia è una grande squadra, e c’erano tanti tifosi per loro, grazie a tutti gli italiani che sono venuti qua”.

Una sfida speciale quella con la Polonia per la numero quattro del mondo, visto che sua mamma ha origini sia ghanesi sia polacche. Si è creato un simpatico siparietto a fine partita, come riportato da SuperTennis, con l’intervistatore che ha chiesto a Jasmine se volesse dire anche qualche parola in polacco. L’azzurra sorridendo ha risposto “Devo fare allenamento, non è facile parlarlo in pubblico”.