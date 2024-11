A che ora Italia-Australia: programma semifinale Coppa Davis 2024, tv, streaming

L’Italia si è qualificata per la semifinale della Coppa Davis 2024. A Malaga (Spagna) gli azzurri hanno piegato una coriacea Argentina per 2-1. Dopo la sconfitta iniziale di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo per 6-4, 6-1, ci ha pensato Jannik Sinner a rimettere a posto le cose, demolendo Sebastian Baez con un perentorio 6-2, 6-1. Il n.1 del mondo ha poi affiancato Matteo Berrettini nel doppio decisivo: la coppia più attesa e sospirata ha superato gli specialisti Maximo Gonzalez ed Andres Molteni per 6-4, 7-5.

Dunque la selezione tricolore approda al penultimo atto per il secondo anno di fila. Sabato 23 novembre, alle ore 13.00, i ragazzi di capitan Filippo Volandri se la vedranno con l’Australia, in quella che sarà la rivincita della finale della scorsa edizione. La compagine aussie può contare sul n.9 al mondo Alex De Minaur, sempre sconfitto da Jannik Sinner in carriera. Da capire se in singolare sarà confermato Thanasi Kokkinakis, reduce dal successo di prestigio contro Ben Shelton, o se invece Lleyton Hewitt si giocherà la carta di Alexei Popyrin. Il vero punto di forza degli oceanici è però rappresentato dal doppio composto da due grandi specialisti come Matthew Ebden e Jordan Thompson.

Per l’Italia la parola d’ordine sarà evitare di arrivare alla sfida decisiva, perché questa volta l’impegno potrebbe rivelarsi molto più ostico. Determinanti saranno in questo senso le scelte di Volandri: la sensazione è che questa squadra, in particolare su questo genere di superficie, non possa fare a meno di Matteo Berrettini anche in singolare!

La semifinale di Coppa Davis 2024 tra Italia ed Australia andrà in onda in tv su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Prevista anche la diretta streaming su RaiPlay, Now e SkyGp.

PROGRAMMA SEMIFINALE COPPA DAVIS 2024

Sabato 23 novembre

Ore 13.00 Italia-Australia

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-AUSTRALIA

Diretta tv: Rai2, SkySport Uno, SkySport Tennis

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport