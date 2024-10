WTA Pechino, vittoria all’ultimo respiro di Errani/Paolini: azzurre in semifinale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nel loro percorso nel torneo di doppio del WTA1000 di Pechino. Sul cemento cinese, le due azzurre si sono imposte nei quarti di finale contro la tedesca Laura Siegemund e la brasiliana Beatriz Haddad Maia in un confronto all’ultimo respiro. Jasmine e Sara l’hanno spuntata con il punteggio di 7-5 4-6 10-8, trovandosi in svantaggio nel super tie-break e prevalendo sul filo di lana. In semifinale le nostre portacolori affronteranno la coppia americana Kenin/Mattek-Sands e in caso di vittoria i riflessi nella Race potrebbero essere importanti per la qualificazioni alle WTA Finals.

Nel primo set Errani e Paolini cominciano bene, andando avanti di un break. La poca consistenza però del servizio del doppio nostrano si vede nel terzo e quinto game e le azzurre vanno sotto nello score. La determinazione però non difetta al doppio tricolore e così le campionesse olimpiche riemergono in maniera inesorabile. Nell’ottavo game c’è il contro-break e nel dodicesimo grande gioco in risposta, conquistando il break a zero (7-5).

Nel secondo set le problematiche al servizio tornano a bussare alle porte del Bel Paese e il doppio break per Haddad Maia/Siegemund è la logica conseguenza. Le italiane accorciano le distanze nel quarto gioco, ma la rimonta non si concretizza con tre palle break non sfruttate nel sesto. In questo modo, il parziale va archivio sul 6-4 in favore della brasiliana e della tedesca.

Nel super tie-break l’inizio non è delle migliori per Jasmine e Sarita, costrette nuovamente a inseguire, ma è proprio con le spalle al muro che le nostre portacolori dimostrano di avere qualcosa in più. Grazie alla grande capacità tattica di Errani e con una Paolini più solida in risposta, l’inerzia della frazione muta e nel rush finale il 10-8 sorride alle tenniste nostrane.