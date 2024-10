WTA Ningbo, Sara Errani ko con Katie Boulter in un match a lungo rimandato per la pioggia

Una partita di un’ora e venti effettiva, ma di quasi cinque ore. Protagonista più la pioggia che Sara Errani nel primo turno del torneo WTA di Ningbo, in Cina: la tennista bolognese si è arresa con il punteggio di 6-3 6-2 a Katie Boulter, salutando il tabellone principale al primo turno.

L’avvio della partita non è dei migliori con il break immediato, ma Sarita ha il merito di rimanere incollata alla sua avversaria che non inizia al meglio conquistando l’immediato controbreak e procurandosi una opportunità per passare a condurre. Ma al solito, il suo servizio fa le bizze; succede nel quinto game, con Errani che si trova sotto 0-40. Dopo la prima palla break salvata però, si va negli spogliatoi a causa del maltempo.

Si attendono quasi quattro ore per rientrare, e doversi difendere da due palle break a freddo non è per nulla facile. E infatti non riesce nell’intento: da lì inizia una spirale verso il basso che porta l’azzurra a perdere nove dei successivi dieci giochi, trovandosi sotto 5-0 nel secondo in neanche una quarantina di minuti. Arriva la reazione d’orgoglio, strappando un break a Boulter, ma è un refolo di vento subito arrestato dalla britannica.

Giornata no al servizio per Sara Errani: 45% mediocre con la prima (15/3), ancora peggio con la seconda chiudendo cn un bassissimo 4/13 complessivo, non sfruttando una Boulter molto fallosa (otto doppi falli)