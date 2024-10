WTA Ningbo 2024, Sara Errani potrebbe affrontare l’amica e campionessa olimpica Jasmine Paolini!

Una curiosa coincidenza. Sara Errani e Jasmine Paolini non disputeranno nel WTA500 di Ningbo (Cina) il doppio. Le azzurre, già qualificate per le WTA Finals, hanno deciso di tirare il fiato e concentrarsi nei match di singolare dell’evento asiatico, torneo in cui la toscana è testa di serie n.1. Ironia della sorte, però, Sarita e Jasmine potrebbero incrociarsi lo stesso.

Sì, perché il sorteggio che ha definito il tabellone principale è stato completato anche dall’inserimento delle tenniste proveniente dalle qualificazioni. Errani quest’oggi si è imposta contro la padrona di casa Ma Yexin, numero 264 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco.

Per questo, giocherà il primo turno contro la britannica Katie Boulter e, in caso di vittoria, potrebbe incrociare Paolini negli ottavi di finale. Quest’ultima, in qualità di n.1 del seeding, gode del bye ed entrerà in gioco solo a partire dal secondo turno. Un torneo nel quale la testa di serie n.2 è la cinese Zheng Qinwen, finalista a Wuhan e vittoriosa contro Jasmine nei quarti di finale.

Da osservare con attenzione anche l’americana Emma Navarro, la ceca Barbora Krejcikova, la russa Daria Kasatkina, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, l’altra russa Anna Kalinskaya e la spagnola Paula Badosa, capitata nello stesso quarto di Jas. A questo punto, vedremo se Errani saprà superare lo scoglio rappresentato da Boulter, contro cui ha perso nell’unico precedente di Indian Wells di due anni fa.