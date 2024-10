Wta Ningbo 2024, chi parteciperà? Le avversarie di Jasmine Paolini e una possibile rivincita

Una nuova opportunità per Jasmine Paolini. Sconfitta quest’oggi nei quarti di finale dalla cinese Qinwen Zheng a Wuhan, l’azzurra può volgere il suo sguardo al prossimo impegno nello swing asiatico, ovvero al torneo a Ningbo (Cina), previsto dal 14 al 20 ottobre e di categoria 500. Considerate le assenze delle giocatrici inizialmente iscritte, Jasmine è la n.1 del seeding.

Una situazione che potrebbe garantirle un percorso “agevolato” per provare a fare strada in questo evento. Ci potrebbe essere l’occasione di prendersi una rivincita nei confronti di Zheng (n.2 del seeding), apparsa in grande forma nell’evento menzionato a Wuhan e nel penultimo atto. L’obiettivo dell’allieva di Renzo Furlan è chiudere nel migliore dei modi questo 2024 magico.

La toscana, però, dovrà comunque considerare un roster di avversarie di primo livello, tenendo conto delle presenze della statunitense Emma Navarro, delle due ceche Karolina Muchova e Barbora Krejcikova, vittoriose contro l’azzurra agli US Open (ottavi di finale) e a Wimbledon (Finale), e delle russe Daria Kasatkina, Anna Kalinskaya e Liudmila Samsonova.

Non sarà, quindi, una passeggiata per Paolini e bisognerà anche capire la sua condizione fisica. La ragazza nostrana è apparsa stanca dopo la conquista dell’oro olimpico a Parigi nel doppio con Sara Errani e in queste settimane l’impressione è che stia giocando con la spia della riserva accesa. Una situazione però che riguarda un po’ tutte per il periodo.

TESTE DI SERIE WTA NINGBO 2024

1 Jasmine Paolini ITA

2 Qinwen Zheng CHN

3 Emma Navarro USA

4 Karolina Muchova CZE (SR)

5 Barbora Krejcikova CZE

6 Daria Kasatkina RUS

7 Anna Kalinskaya RUS

8 Liudmila Samsonova RUS