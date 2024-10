WTA Guangzhou, Olga Danilovic approda in finale: Karolina Siniakova costretta al ritiro nel terzo set

È stata la serba Olga Danilovic (n.86 WTA) a conquistare l’approdo nella finale dell’ATP250 di Guangzhou. Sul cemento cinese la tennista, figlia di Sasha Danilovic, ha sconfitto la ceca Katerina Siniakova (n.48 WTA) con il punteggio di 4-6 6-4 4-3 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Un match che si è chiuso anzitempo per il ritiro della ceca, molto sofferente all’altezza degli addominali e non in grado di proseguire. E così Danilovic attende nell’atto conclusivo la vincente del confronto tra Lucia Bronzetti e l’americana Caroline Dolehide.

Nel primo set la serba parte fortissimo. Mettendo in difficoltà Siniakova con la potenza dei propri colpi al rimbalzo, la n.86 del mondo vola sul 3-0 (doppio break). La ceca però non si scoraggia e trova la chiave per cambiare completamente l’inerzia del parziale. Cercando di far muovere il più possibile l’avversaria, la n.48 del massimo circuito internazionale pareggia i conti sul 3-3, recuperando lo svantaggio iniziale e mettendo in crisi Danilovic nei suoi turni al servizio. La balcanica si salva ai vantaggi nell’ottavo game, ma nel decimo Siniakova trova concretezza nel suo tennis e si aggiudica la frazione sul 6-4.

Nel secondo set regna l’equilibrio. Le due tenniste hanno un rendimento in battuta decisamente più alto e sono i dettagli a decidere il parziale. È la serba a trovare le soluzioni in risposta nel settimo game e strappare la battuta all’avversaria con alcuni colpi di rara potenza. Sullo score di 6-4 la seconda frazione sorride a Olga.

Nel terzo set si assiste a un’altalena di emozioni. Break e contro-break si susseguono a cadenza regolare e in questo continuo cambio di scenari il problema fisico di Siniakova decide la sfida nel settimo game, quando sotto di un break la ceca decide di alzare bandiera bianca in preda alle lacrime.