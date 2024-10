WTA Guangzhou 2024, Bronzetti ai quarti contro Wang. Avanzano anche Danilovic e Bouzas Maneiro

Prosegue il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA di Guangzhou. Sul cemento cinese la tennista romagnola ha raggiunto i quarti di finale dopo la bella vittoria in due set sulla rumena Jaqueline Cristian, numero 74 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Decisivo soprattutto il primo set, con l’azzurra che è riuscita a recuperare un break di svantaggio e ad annullare addirittura sei set point all’avversaria.

Adesso nei quarti di finale Bronzetti affronterà la tennista di casa Wang Xiyu, numero 99 della classifica mondiale. La cinese è riuscita a vincere in rimonta il derby con la connazionale Wei Sijia, imponendosi per 3-6 6-0 7-5.

A staccare il biglietto per i quarti di finale sono state anche Olga Danilovic e Jessica Bouzas Maneiro. La serba ha dominato la sfida con la francese Diane Parry, vincendo con un eloquente 6-1 6-0 in un’ora e quindici minuti; mentre la spagnola ha superato la cinese Shi Han in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

RISULTATI WTA GUANGZHOU 2024 (23 OTTOBRE)

Bronzetti (Ita) b. Cristian (Rou) 7-6 6-4

Danilovic (Srb) b. Parry (Fra) 6-1 6-0

Bouzas Maneiro (Esp) b. Shi (Chn) 6-3 6-4

Wang Xiyu (Chn) b. Wei (Chn) 3-6 6-0 7-5