WNBA: Minnesota Lynx avanti nella serie finale, gara-1 vinta all’overtime sulle New York Liberty

Le Minnesota Lynx conquistano gara-1 delle WNBA Finals. Lo fanno per 93-95 all’overtime contro le New York Liberty al termine di una sfida davvero combattuta, nella quale emergono Courtney Williams, Kayla McBride e Napheesa Collier con 23, 22 e 21 punti rispettivamente. Vanificati per le newyorkesi i 24 punti di Jonquel Jones, i 19 di Sabrina Ionescu, i 18 di Breanna Stewart e i 17 di Leonie Fiebich.

Una partita, questa, che ha letteralmente due fasi distinte nella maniera più totale. Nella prima, corrispondente alla metà d’apertura di gara, le Liberty semplicemente dominano, trovando qualsiasi genere di canestro: a dominare è soprattutto Jones che nel 39-21 iniziale realizza 13 dei punti di New York.

Quando si cominciano ad accendere le stelle delle Lynx, succede che all’intervallo è 44-36 e a metà terzo quarto i punti di ritardo siano appena due. Le Liberty a riallungare ci provano anche, toccando anche i 15 punti di vantaggio a 5’20” dalla fine, ma qui una fiammata clamorosa di Minnesota porta le ospiti addirittura sull’83-84 a 5″ dalla fine: serve un 1/2 di Stewart da lotta sotto canestro con sesta stoppata di Collier e successivo fallo per forzare l’overtime. Qui la coppia Collier-Williams si rivela decisiva e Stewart sbaglia l’appoggio del secondo supplementare.

Per Cecilia Zandalasini serata non facile, anche perché va dentro nel periodo più difficile per le Lynx. 10 i minuti sul campo per lei con un assist, o/2 al tiro e comunque la fiducia della panchina, dal momento che altre giocatrici europee di un certo valore (Dorka Juhasz, Olivia Epoupa) questa partita non l’hanno disputata. L’appuntamento per gara-2 è nella notte tra sabato e domenica.