WNBA 2024: New York Liberty piega all’overtime le Minnesota Lynx in gara-5 e si aggiudica il primo titolo della sua storia

Le New York Liberty riscrivono la storia della WNBA vincendo il titolo per la prima volta nella loro storia! Decisiva la gara-5 contro le Minnesota Lynx al Barclays Center di Brooklyn, dove le newyorkesi hanno faticato fino all’overtime per piegare la resistenza delle avversarie prevalendo col punteggio di 67-62 (60-60 al termine dei tempi regolamentari). 17 punti di Jonquel Jones eletta MVP, con la doppia doppia di Breanna Stewart (13 punti e 15 rimbalzi) e 13 punti di Nyara Sabally – alle Lynx non bastano i 22 punti di Napheesa Collier ed i 21 di Kayla McBride per aggiudicarsi la vittoria nella sfida decisiva, con la nostra Cecilia Zandalasini rimasta a secco in quasi 6’ sul parquet.

Avvio favorevole alle ospiti (0-6), con Jones e Sabally che avvicinano New York (10-12). Hiedeman e Collier danno ancora un piccolo strappo a Minnesota, che si trova a condurre per 10-19 alla prima sirena. Nella seconda frazione le Lynx toccano il vantaggio in doppia cifra con la tripla di McBrice (12-22), con Collier scatenata che piazza l’uno-due per il +12 a meno di tre minuti dall’intervallo lungo (20-32). New York rosicchia qualche punto dalla lunetta (23-34), con Stewart e Jones che provano a tenere a contatto le padrone di casa prima di rientrare negli spogliatoi (27-34).

Nella ripresa le Liberty risalgono parzialmente la china con le segnature dalla lunetta (31-35), con Sabally che si mette in proprio prima pareggiando e poi dando il vantaggio delle padrone di casa (40-38). Williams impatta nuovamente nel punteggio (40-40), con due liberi di Jones ed il piazzato di Sabally che valgono il 47-44 alla terza sirena. Nel quarto conclusivo Minnesota ritrova fluidità in attacco e torna avanti con Hiedeman (50-48), ma Fiebig e Ionescu portano New York a +4 (56-52). Collier penetra per il +2 ospite (58-60), ma il 2/2 di Stewart porta la contesa all’overtime (60-60) dove le Liberty con Fiebig e Sabally trovano il break di 5-0 che può valere la vittoria (65-60). I liberi di McBride da una parte e Stewart dall’altra fissano il punteggio sul 67-62 con cui può esultare New York Liberty per il primo successo nella loro storia in WNBA!