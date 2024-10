Volley, Piacenza vince a Monza e guida la Superlega per una notte

Piacenza ha sconfitto Monza per 3-0 (25-22; 26-24; 25-23) nell’anticipo della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti sul campo della formazione brianzola, infilando così il secondo successo consecutivo dopo quello conseguito settimana scorsa nel derby emiliano contro Modena e issandosi provvisoriamente in solitaria in testa alla classifica. I vice campioni d’Italia sono invece incappati nel primo stop stagionale dopo l’affermazione ottenuta al tie-break nella tana della neopromossa Grottazzolina.

Piacenza ha tenuto in mano il pallino del gioco nel primo set, trovando il +3 già nelle battute iniziali (10-7) e poi gestendo il margine con grande prontezza tecnica. Gli ospiti sono stati bravi a rimontare da 18-14 e 20-17 nella seconda frazione, riuscendo poi a imporsi ai vantaggi. Monza si è resa protagonista di un bello scatto in avvio del terzo parziale (8-4), ma ancora una volta i biancorossi hanno reagito, hanno pareggiato i conti a quota dieci e hanno poi firmato un break micidiale (15-11) che ha indirizzato la contesa, anche se i padroni di casa sono riusciti a rientrare (19-19) offrendo un finale scoppiettante.

Prestazione di qualità da parte dello schiacciatore Stephen Maar (12 punti) e del centrale Robertlandy Simon (12 punti, 4 muri) affiancato in reparto dall’ex Gianluca Galassi (6 punti). Il palleggiatore Antoine Brizard si è affidato anche al bomber Yuri Romanò (9 punti), 5 punti per l’altro martello Uros Kovacevic. A Monza non sono bastati Arthur Szwarc (15) ed Erik Rohrs (11), 8 punti per il centrale Thomas Beretta affiancato da Gabriele Di Martino (6, 5 muri).