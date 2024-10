Volley femminile, Milano vince in tre set con Roma nell’anticipo del secondo turno di Serie A

Va in archivio senza intoppi il debutto casalingo stagionale della Vero Volley Milano, che si impone con un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) sulla Smi Roma Volley nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 2024-2025 di pallavolo femminile. Nonostante l’assenza di Paola Egonu, ancora alle prese con i problemi al setto nasale, le vice-campionesse d’Europa in carica hanno dominato la scena all’Allianz Cloud restando a punteggio pieno in campionato con 6 punti in due partite.

Il match non è mai stato realmente in discussione, con le padrone di casa lombarde che hanno rispettato il pronostico della vigilia facendo valere la superiorità tecnica della rosa e travolgendo Roma nel primo e soprattutto nel terzo set con un vantaggio significativo sin dalle battute iniziali. Le ospiti hanno messo la testa avanti solamente in avvio di secondo set, vincendo i primi tre punti consecutivi e portandosi anche sul 6-3 per poi subire l’inesorabile rimonta di Orro e compagne.

Top scorer tra le fila di Milano la centrale azzurra Anna Danesi con 14 punti (12 attacchi, 1 muro e 1 ace), ma sono andate in doppia cifra anche l’olandese Nika Daalderop (13) e la francese Helena Cazaute (10). Buona prestazione sul fronte italiano anche per Myriam Sylla (9 punti) e per la palleggiatrice Alessia Orro. Per Roma non sono stati sufficienti invece i 19 punti messi a segno dalla ceca Gabriela Orvosova.