Volley femminile, Malual e Tolok fanno volare Firenze e Novara negli anticipi della quarta giornata di A1! Chieri espugna Perugia

Non si ferma la Igor Gorgonzola Novara che, dopo la bella vittoria di Milano, supera nel primo dei tre anticipi del sabato della quinta giornata di A1 femminile, in casa Roma e viaggia nella posizioni che contano della classifica. Il Bisonte Firenze riparte di slancio al PalaWanny e demolisce con un secco 3-0 un Pinerolo che non riesce ad esprimere i livelli di gioco che si potevano immaginare alla vigilia del torneo, soprattutto nei momenti decisivi dei vari match. Fatica tanto ma alla fine riesce ad ottenere la quarta vittoria in cinque partite disputato la reale Mutua Fenera Chieri che vince 3-2 sul campo di una combattiva ma discontinua Bartoccini Mc-Restauri Perugia.

La Igor Gorgonzola Novara non sbaglia un colpo e, dopo l’impresa di Milano, concede il bis con un secco 3-0 rifilato alla Smi Roma, che si è dovuta arrendere nonostante qualche buono sprazzo di gioco. Nel primo set qualche problema alle padrone di casa le romane lo creano restando in vantaggio dopo una buona partenza fino al 19-20, poi lo scatto delle piemontesi che si portano sul 23-21 e, con due attacchi vincenti di Alsmeier, vincono 25-21.

Equilibrio anche in avvio del secondo parziale con la Smi che si porta avanti 11-12, poi subisce il break firmato Tolok e Ishikawa che spinge Novara sul 18-14. le piemontesi non si fermano e vincono con un netto 25-18. Nel terzo set non c’è neppure la suspense iniziale: Novara si porta sull’11-7 e non si fa più avvicinare fino al 25-17 firmato da Francesca Villani. Per Novara 17 punti a testa per Tolok e Ishikawa, 10 punti per Alsmeier e 9 per Squarcini. Per Roma l’unica giocatrice in doppia cifra è Orvosova con 12 punti, segue Schoelzel con 8 punti.

Seconda vittoria stagionale, dopo due sconfitte consecutive, per Il Bisonte Firenze che conferma quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali superando con un secco 3-0 una Wash4Green Pinerolo che invece fatica a decollare e lascia sul campo tre punti molto pesanti in chiave zona play-off. Le padrone di casa prendono il largo nella parte centrale del set con un tris di punti di Davyskiba che le fa volare sul 17-12. Pinerolo non si arrende e torna sotto fino al 22-21 firmato Akrari e addirittura pareggia a quota 23 grazie a Smarzek ma Malual in attacco e Davyskiba a muro regalano alla toscane il primo set: 25-23.

Nel secondo set c’è la reazione di Pinerolo che, con Bracchi titolare, si porta sul 7-10 ma Firenze non molla e pareggia a quota 14. Le piemontesi vanno in confusione e subiscono un break di 4-0 con Firenze che vola sul 18-14. Non c’è più partita nel finale del set fino al 25-17 che premia Il Bisonte con Nervini vincente sul set ball. In avvio di terzo set Pinerolo gioca le sue ultime carte portandosi sul 3-7 ma Firenze non si scompone, raggiunge le avversarie a quota 11 con Nervini e vola sul 17-13. Nel finale le toscane resistono al tentativo di rimonta delle ospiti e vincono 25-22 grazie all’attacco vincente di Malual. Per Firenze Malual autentica mattatrice con 24 punti all’attivo, bene anche Nervini con 13 punti e Davyskiba con 11. In casa Pinerolo 15 punti per Smarzek e 13 per Bracchi entrata in corsa.

Deve sudare le proverbiali sette camicie la Reale Mutua Fenera Chieri che si impone con un sofferto 3-2 sul campo della Bartoccini Mc-Restauri Perugia dopo due ore e mezzo di battaglia. Chieri scende in campo con il giusto atteggiamento e mette da subito in difficoltà a più riprese le padrone di casa umbre. Le ospiti prendono il largo sul 13-7 con Gicquel e Skinner e non si fanno più avvicinare fino al 25-17 che chiude il primo parziale. Nel secondo set cambia tutto lo scenario con Perugia che trova l’allungo decisivo sul 14-10 con Ungureanu. Le umbre tengono in fase cambio palla e respingo il tentativo di rimonta delle piemontesi (19-17). nel finale Chieri si avvicina fino al 24-22 ma l’errore al servizio di Gray regala l’1-1 alle perugine (25-22).

Chieri si risveglia dal torpore, soprattutto in fase cambio palla, e mette sotto pressione fin da subito nel terzo set la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Le piemontesi si portano sul 12-5 indirizzando il parziale. Non c’è partita da lì in poi con le piemontesi che dominano fino al 25-14 firmato da Gicquel. Sembra tutto facile per Chieri in avvio di quarto set: le piemontesi sulle ali dell’entusiasmo scattano avanti 20-15 con Gicquel e Gray ma Perugia ha il merito di non mollare, con Traballi protagonista si avvicina minacciosamente e pareggia a quota 21. Chieri torna avanti 23-21 ma Perugia è lì, ritrova il muro, pareggia a 23, annulla un match ball sul 24-23, poi va a servire per il set per ben cinque volte e ci pensa Nemeth a chiudere un set spettacolare con il punteggio di 32-30.

Perugia esaurisce tutte le energie nella parte finale del quarto set e Chieri riparte di slancio portandosi 8-2 nel tie break. Le distanze restano invariate con Perugia che ritrova il cambio palla ma non riesce ad avvicinare le rivali fino al 15-9 conclusivo. Per Chieri 31 punti di una straripante Avery Skinner, 25 per Gicquel e 15 per Omoruyi. In casa Perugia 26 punti per Nemeth, 13 per Gardini e 12 per Traballi, inserita in corsa da Giovi.