Volley femminile, le migliori italiane della seconda giornata di A1. Manfredini ed Eckl: nomi nuovi al centro! Che brava Giovannini

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 2ª GIORNATA DI SERIE A1

ANNA DANESI: Devastante contro Roma, soprattutto in attacco, la centrale azzurra che spinge in alto le venete al debutto casalingo. Per li 14 punti con il 71% di positività in attacco, un ace e un muro.

FRANCESCA BOSIO: Vince il duello a distanza con quella che era stata la sua rivale in estate per la maglia azzurra, Carlotta Cambi. Orttima la sua prestazione in cabina di regia per la prima vittoria di Novara nel derby contro Pinerolo. Giostra le sue attaccanti con saggezza e contribuisce al successo novarese.

KATJA ECKL: Partecipa alla festa di Talmassons, la giovane campionessa europea Under 22 con la maglia di Conegliano e chiude la sua partita con 6 punti all’attivo, il 50% in attacco e due ace. Un bel battesimo per la centrale veneta.

LOVETH OMORUYI: Ancora una prova positiva dell’azzurra che contribuisce al successo di Chieri nel derby. 44 è il numero perfetto: stessa percentuale in attacco e in ricezione per lei con 12 punti e un muro.

GAIA GIOVANNINI: Che prestazione per la campionessa olimpica che spinge Vallefoglia alla vittoria al tie break sul campo di Perugia con ben 19 punti complessivi. Per la bolognese uno splendido 60% in ricezione, un ottimo 52% di positività in attacco e due ace a completare una prova da incorniciare.

LINDA MANFREDINI: Prova di spessore della giovane centrale di Bergamo che e4spugna Busto Arsizio anche grazie ai suoi 17 punti. Chiude con un notevole 71% in attacco, 2 muri e ben tre ace e inizia a sentire il profumo di azzurro…