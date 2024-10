Volley femminile, è già big match alla terza giornata di A1: Milano-Novara per spiccare il volo! Bergamo per il tris

E’ la prima sfida tra le “big four” del campionato e arriva presto, già alla terza di campionato (che per qualcuno è la quarta ma poco importa). Domenica alle 16.00 all’Allianz Clud la Numia Milano alla terza sfida consecutiva in casa di una strana settimana, prosegue il suo tour de force (dopo aver battuto Pinerolo, Roma e Chieri, tutte squadre da play-off lo scorso anno) affrontando la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi. Le milanesi sono in vetta alla classifica con tre vittorie, nonostante l’assenza prolungata di Paola Egonu, mentre Novara è caduta nella rete di Chieri domenica scorsa dopo il bell’esordio con Pinerolo, e vorrebbe evitare la seconda sconfitta consecutiva che la costringerebbe da subito a una mini-rincorsa.

Uno dei campi centrali di giornata è totalmente inatteso ed è quello di Bergamo dove la squadra di casa ha la possibilità di conquistare il terzo successo consecutivo e di dare consistenza ad una classifica già di per sè molto buona. Il tutto in uno di quelli che, alla vigilia, potevano essere considerati scontri salvezza anticipati, tra le mura amiche contro la neo-promossa Talmassons che è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Si gioca domenica alle 17.30 e c’è fermento perchè con un successo Bergamo tornerebbe a respirare l’aria purissima delle alture.

Chi invece è abituato a respirare a pieni polmoni è la Prosecco Doc Imoco Conegliano per la quale gli esami non finiscono mai. Dopo l’infrasettimanale di giovedì a Perugia le venete saranno di scena sul campo di una delle squadre dal morale più alto in questa fase, la SMI Roma. Le capitoline arrivano dal doppio successo al primo turno di Challenge Cup contro le croate del Kelteks Karlovac e sono approdate ai sedicesimi dove affronteranno a metà novembre il Rapid Bucarest. Un sogno che le romane proveranno ad allungare giocandosela con la corazzata veneta che un po’ di fatica la potrebbe pagare anche se Daniele Santarelli ha fatto saggiamente giostrare le sue atlete nei primi due impegni della prima settimana dura che attende Conegliano.

C’è grande attesa, inutile dirlo, a Scandicci e a Firenze, dove ormai la squadra toscana fa base, per vedere la prima Savino del Bene firmata da Marco Gaspari, che in una burrascosa settimana ha sostituito Stephane Antiga sulla panchina della squadra vice-campione d’Italia. La curiosità è anche vedere quali saranno le prime scelte che verranno prese dal tecnico ex Milano visto che gli equilibrismi per rispettare la regola delle italiane in campo sono costati carissimi al tecnico francese. A far visita a Scandicci c’è la Bartoccini-Mc Restauri Perugia che può giocare senza troppe preoccupazioni visto che parte sfavorita nel pronostico e una sconfitta al PalaWanny non sarebbe un dramma. Squadre in campo alle 17.00.

L’anticipo di domani, sabato 19 ottobre (ore 18.00), è, tanto per cambiare, un derby piemontese che mette di fronte due squadre ancora a caccia del primo sigillo in campionato, la Wash4Green Pinerolo, penalizzata anche da un calendario non proprio agevole in queste prime giornate e favorita nella sfida casalinga contro l’Honda Olivero Cuneo.

Sempre in Piemonte si gioca una sfida molto interessante domenica alle 17.00 tra Reale Mutua Fenera Chieri e Il Bisonte Firenze. Le padrone di casa arrivano dalla sconfitta non senza qualche rimpianto subita a Monza contro la Numia Milano mercoledì sera nell’anticipo della 13ma giornata, mentre le toscane sono reduci dalla rocambolesca vittoria al tie break tra le mura amiche con Vallefoglia. E’ dunque una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia con grande voglia di riscatto quella che domenica alle 18.00 ospita il fanalino di coda Eurotek Busto Arsizio. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per dare consistenza alla loro classifica e per riacquistare fiducia e dunque si attende una sfida molto combattuta.

o