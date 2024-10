Volley, Civitanova ripescata per il Mondiale per club 2024! Saranno due le squadre italiane

Buone notizie per il volley italiano. La Cucine Lube Civitanova, infatti, potrà prendere parte al Mondiale per Club 2024, che si disputerà dal 10 al 15 dicembre prossimi alla Sabiazinho Arena di Uberlandia nello stato brasiliano del Minas Gerais. La notizia è stata comunicata dallo stesso club marchigiano dopo l’ufficialità arrivata dalla FIVB.

Cosa ha reso possibile questo approdo? Lo Jastrzebski Wegiel, formazione polacca (giunta in finale nell’ultima Champions League) ha rinunciato a partecipare all’evento e, di conseguenza, ha liberato un posto negli otto team che si contenderanno il trofeo.

La Cucine Lube Civitanova, come spiega lo stesso club in un comunicato, ha accettato l’invito in qualità di migliore semifinalista continentale. Ai nastri di partenza del Mondiale per Club troveranno anche i connazionali della Trentino Itas, campioni d’Europa in carica, per cui l’Italia sarà rappresentata da ben 2 squadre.

Come si svilupperà il Mondiale per Club 2024? La formula del torneo prevedrà che gli 8 team saranno suddivisi in 2 gironi all’italiana (entrambi quindi da 4 squadre) con match di sola andata. Le prime due classificate di ogni gruppo, quindi, si incroceranno nelle semifinali, anche in questo caso in gara secca. Le vincenti, ovviamente, si contenderanno il titolo.

LE 8 SQUADRE QUALIFICATE

_ Trentino Itas – squadra vincitrice della CEV Champions League 2023-24.

_ Cucine Lube Civitanova – a sostituzione della seconda classificata della CEV Champions League 2023-24.

_ Sada Cruzeiro (BRA) – squadra vincitrice del Campionato per club CSV 2023-24.

_ Ciudad Voley (ARG) – squadra seconda classificata del Campionato per club CSV 2023-24.

_ Foolad Sirjan iraniano (IRI) – squadra vincitrice del Campionato per club AVC 2023-24.

_ Shahdab Yazd (IRI) – squadra seconda classificata del Campionato per club AVC 2023-24.

_ Al Ahly SC (EGY) – squadra vincitrice del Campionato per club CAVB 2023-24.

_ Praia Clube (BRA) – Club ospitante.