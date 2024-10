VIDEO Sinner-Alcaraz 2-1: la sintesi della Finale del Six Kings Slam

Uno show a Riad. La Finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione dai compensi faraonici, non ha deluso le attese. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato un grandissimo spettacolo e il match è stato assolutamente vero nella sostanza e nella forma in quanto entrambi hanno sfoderato il meglio del loro repertorio.

L’ha spuntata Sinner con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-3, prendendo letteralmente a pallate Alcaraz dalla metà del secondo parziale in avanti e avendo delle percentuali rendimento pazzesche, come l’87% di prime di servizio in campo, i 23 vincenti e 14 errori gratuiti. Discriminante nell’incrocio il 64% di punti ottenuti con la seconda rispetto al 33% dello spagnolo.

Un successo che è valso a Sinner 6 milioni di dollari, ma il valore è ancora più alto nelle convinzioni di Jannik. In questo 2024, infatti, l’azzurro aveva sempre perso contro lo spagnolo che, in un modo o nell’altro, era sempre riuscito a spuntarla. Per questo, l’altoatesino ci teneva a porre un freno a questa emorragia.

Il tennista tricolore l’ha fatto alla grande, mettendo in mostra un tennis irreale, costringendo il suo avversario a fronteggiare ben 13 palle break in tutto il confronto. Un dato rilevante, conoscendo la caratura di un giocatore come Alcaraz. Di seguito il video: