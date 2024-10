VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez nel GP di Thailandia

Marc Marquez getta alle ortiche un ottimo piazzamento nel Gran Premio di Thailandia a Buriram. Lo spagnolo della Ducati Pramac è caduto mentre era ingaggiato in un bellissimo duello con Francesco Bagnaia: una scivolata che gli è costata sicuramente il podio, se non addirittura qualcosa in più.

Sappiamo infatti come Marquez sia particolarmente a suo agio sul bagnato, è partito alla grande, si è ritrovato velocemente nelle prime tre posizioni, poi ha approfittato di un errore da parte di Martin e ha provato in tutti i modi a sorpassare anche Bagnaia, non riuscendoci.

“Mi è mancata un po’ di pazienza” – ha dichiarato l’iberico dopo la gara. Qualche rischio di troppo e un errore sicuramente evitabile per provare a passare il tre volte campione del mondo, un sorpasso alla fine non riuscito. Marquez riprenderà poi la gara dalle retrovie e chiuderà in undicesima posizione.

VIDEO – LA CADUTA DI MARC MARQUEZ NEL GP DI THAILANDIA