United Rugby Championship: il Leinster non si ferma, rallenta la Benetton Treviso

Si è disputata nel weekend la sesta giornata dell’United Rugby Championship e in vetta non si ferma il Leinster, che vince nettamente il big match contro i sudafricani Lions per 24-6 e ottiene la sesta vittoria in sei match, mancando, però, per la prima volta in stagione il punto di bonus.

Leinster che, dunque, è in vetta con 29 punti, seguita dagli scozzesi Glasgow Warriors, che battono in trasferta gli Stormers 17-28 e inseguono con 23 punti. Salgono al terzo posto i Bulls, grazie alla vittoria in extremis a Monigo contro la Benetton Treviso 15-17, con 19 punti.

Scivolano, così, al quarto posto i Lions, fermi a quota 18 punti, e vengono raggiunti dagli irlandesi del Connacht, che si impongono 31-7 contro Newport. La zona playoff si chiude con tre formazioni appaiate a 16 punti. Gli Scarlets, vittoriosi per 30-8 contro le Zebre Parma; l’Ulster e Cardiff, con i gallesi che hanno vinto lo scontro diretto per 21-19.

Al nono posto salgono i sudafricani Sharks con 15 punti, che hanno battuto 41-24 il Munster, mentre scivola al decimo posto la Benetton Treviso, a quota 13 punti come l’Edimburgo, sconfitto 22-13 dagli Ospreys. Scendendo in classifica seguono il Munster con 12 punti, gli Stormers e gli Ospreys a quota 10, mentre chiudono Newport Dragons e Zebre Parma a quota 7 punti.